POLEMIQUE L’Olympique de Marseille a tenu à défendre Alvaro Gonzalez, accusé de racisme par Neymar, et a condamné les menaces de mort reçu par son défenseur et sa famille

Alvaro Gonzalez lors des altercations entre Parisiens et Marseillais à la fin de la rencontre entre le PSG et l'OM, dimanche. — J.E.E/SIPA

« Alvaro Gonzalez n’est pas raciste ». Au lendemain de sa victoire historique au Parc des Princes (0-1), l'Olympique de Marseille a tenu à défendre Alvaro Gonzalez, accusé de racisme par Neymar. « Alvaro Gonzalez n’est pas raciste, il nous l’a démontré par son comportement au quotidien depuis son arrivée au club, ainsi qu’en ont déjà témoigné ses coéquipiers », écrit le club dans un communiqué.

Sans démentir formellement les accusations de racisme, l’Olympique de Marseille explique se tenir « à la disposition de la commission de discipline pour coopérer pleinement à l’enquête sur l’ensemble des évènements qui ont émaillé cette rencontre, et les 24 heures qui les ont précédés ». Le club condamne « la diffusion des numéros de téléphone privés d’Alvaro Gonzalez et de ses proches cette nuit sur des médias et réseaux sociaux brésiliens, donnant lieu depuis à un harcèlement de chaque instant, consistant notamment en des menaces de mort ».

La commission de discipline tranchera ce mercredi sur les sanctions des joueurs ayant reçu un carton rouge : Neymar, Kurzawa et Paredes côté parisien, Benedetto et Amavi côté olympien. Elle pourrait également ouvrir une enquête sur les accusations de racisme de Neymar envers Alvaro Gonzalez. Mais lundi soir le diffuseur du match, Téléfoot la chaine, a expliqué n’avoir relevé aucune image ou son pouvant attester des accusations de Neymar. Celui-ci a d’ailleurs tenté de calmer le jeu ce mardi matin, tout en maintenant ses accusations.