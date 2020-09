Le peloton du Tour de France lors de la 14e étape, le 12 septembre 2020. — Thibault Camus/AP/SIPA

Feu vert pour tout le monde. L’ensemble du peloton du Tour de France a été autorisé à repartir, mardi, pour la 16e étape, la première dans les Alpes, après des résultats négatifs aux tests de détection du Covid-19, a-t-on appris auprès de l’organisation. Aucun des coureurs n’a été positif aux différents tests Covid subis depuis trois semaines.

Suivant le protocole sanitaire validé par les autorités françaises, les coureurs du Tour de France ont été contrôlés à deux reprises avant le Grand départ de Nice, puis de l’être à nouveau à chacune des deux journées de repos, la seconde fois lundi dans le département de l’Isère.

OFFICIAL PRESS RELEASE: each of the 785 tests carried out returned negative results.



COMMUNIQUE OFFICIEL : l’ensemble des 785 tests effectués ont été négatifs.#TDF2020 pic.twitter.com/aMLVEDUV3D — Tour de France™ (@LeTour) September 15, 2020

Lors de la première journée de repos, quatre personnes issues de l’encadrement de quatre équipes différentes (AG2R La Mondiale, Cofidis, Ineos, Mitchelton) avaient eu un résultat positif et avaient dû partir. Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, avait lui aussi quitté l’épreuve au début de la semaine dernière pour s’isoler durant sept jours. Il a repris sa place, mardi matin, après avoir subi un test négatif.

Les contrôles ont porté sur l’ensemble de la « bulle course » qui regroupe les coureurs, l’encadrement de leurs équipes et quelques officiels, soit quelque 650 à 700 personnes. Le départ de la 16e étape est prévu à 13h20 à la sortie de La Tour-du-Pin. La course doit arriver sur les hauteurs de Villard-de-Lans, à la Côte 2000, après 164 kilomètres.