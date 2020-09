TOURNOI World Rugby doit attribuer les Coupes du monde 2027 et 2031 en même temps. Les dates limites de candidatures sont fixées à janvier 2022

La coupe Webb Ellis, trophée de la Coupe du monde de rugby, à Paris le 8 septembre 2020. — Michel Euler/AP/SIPA

Et si une Coupe du monde de rugby se déroulait aux Etats-Unis ? Des acteurs du rugby américain ont annoncé le 11 septembre plancher sur une étude visant à déterminer si le pays est en capacité d’organiser cet évènement sportif. La fédération USA Rugby prévoit de présenter son projet en février à World Rugby.

Specialty group of American rugby stakeholders to support Rugby World Cup feasibility study.



Faire un point sur les stades

Cette étude, qui va durer jusqu’à fin 2020, concernera les sites des stades. Elle impliquera les commissions sportives et les autorités municipales afin d’établir un examen des exigences techniques, des considérations financières et des perspectives commerciales. « Bien que préliminaire, une étude de cette nature devra garantir une diligence appropriée à chaque étape du processus », a déclaré le directeur général de USA Rugby, Ross Young. « Ce groupe de parties prenantes a en tête l’intérêt du rugby américain. Ce rapport permettra d’engager des discussions plus productives avec World Rugby au début de l’année prochaine, avant d’éventuellement poursuivre le processus de candidature », a-t-il ajouté.

USA Rugby, qui est sorti de sa faillite due au coronavirus le 1er septembre, a assuré qu’il n’avait aucune obligation financière vis-à-vis de l’étude qui sera d’abord présentée à son conseil d’administration. Une phase de dialogue pourra ensuite débuter avec World Rugby, qui doit attribuer les Coupes du monde 2027 et 2031 en même temps. Les dates limites de candidatures sont fixées à janvier 2022. Les Coupes du monde de rugby féminin en 2025 et 2029 sont également en jeu.

Mondial de foot et Jeux olympiques

États-Unis, Mexique et Canada doivent conjointement organiser le Mondial-2026 de foot et Los Angeles sera la ville hôte des Jeux olympiques en 2028. Les fonds de parrainage pourraient donc s’avérer plus simples à collecter pour une candidature du rugby en 2031.