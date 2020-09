Le stade Ernest-Wallon, antre du Stade Toulousain. — Frédéric Scheiber / Sipa

Initialement programmé au Stadium le 20 septembre, le quart de finale de Champions Cup entre le Stade Toulousain et l’Ulster aura finalement lieu à Ernest-Wallon.

La jauge de 5.000 personnes, imposée à cause du Covid-19, a eu raison de la délocalisation de ce duel franco-irlandais dans la plus grande enceinte de la ville (33.000 places).

Cette contrainte représente un casse-tête pour le club, contraint de refuser du monde pour ses matchs à domicile, comme samedi contre La Rochelle en Top 14.

Ce n’est pas une surprise, juste l’officialisation d’une nouvelle attendue et redoutée par les supporteurs du Stade Toulousain. Le quart de finale de Champions Cup contre les Irlandais de l’Ulster, le 20 septembre, ne se jouera pas au Stadium (33.000 places) mais bien dans l’enceinte habituelle du club, à Ernest-Wallon (19.000 sièges). Là même où le président Rouge et Noir Didier Lacroix a fait cette annonce ce mercredi, « la mort dans l’âme ».

Ce choc franco-irlandais, initialement fixé le 5 avril mais reporté pour cause de coronavirus, représente le rendez-vous majeur de ce début de saison pour le club le plus titré de France. Mais quel est l’intérêt de délocaliser une rencontre condamnée à se jouer devant 5.000 personnes, la limite de la jauge pour un événement en zone rouge comme la Haute-Garonne ? Aucun, d’où ce choix contraint et forcé.

Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, le 9 septembre 2020 au stade Ernest-Wallon. - Nicolas Stival / 20 Minutes

« On avait vendu 27.000 billets et on aurait dû écouler les 33.000, assure Didier Lacroix. On va rembourser l’ensemble des gens et remettre en vente les 5.000 places qui nous sont attribuées. » Des remboursements « accompagnés d’excuses » auprès de passionnés qui avaient parfois acquis leur précieux sésame depuis six mois. « On va encore créer de la frustration », déplore Lacroix.

RV lundi à 12 h 30 sur Internet

La vente aura lieu lundi dès 12 h 30, six jours avant le quart de finale, sur la billetterie Internet du club. Abonnés et partenaires seront prioritaires, ce qui signifie que le grand public devra patienter pour voir Médard, Kaino, Baille et leurs collègues à l’œuvre cette saison. Il est déjà impossible de faire rentrer 6.600 personnes dans un stade dont la jauge est limitée à 5.000 places. Le premier nombre représente la somme des abonnés du Stade Toulousain (4.100) et des places réservées aux partenaires.

Avec le passage au rouge, le foot et (surtout) le rugby broient du noir https://t.co/Z87LwG3PBy — 20 Minutes (@20Minutes) August 28, 2020

Alors, il faut se débrouiller. Le club a ainsi envoyé un courrier à ses abonnés pour leur demander de « faire l’effort de renoncer à assister au match contre La Rochelle », samedi lors de la deuxième journée de Top 14, en échange de la garantie de pouvoir se rendre à la rencontre suivante à Ernest-Wallon, le 4 octobre contre Toulon. L’initiative est mal passée chez certains habitués, mais le club a voulu désamorcer toute polémique en indiquant que les partenaires avaient été également sollicités pour faire preuve de solidarité.

Finalement, 900 abonnés ont décidé de passer leur tour, alors que 900 places ont pu être grattées du côté des partenaires. Résultat : 4.800 personnes sont attendues samedi lors de la première sortie à domicile des champions de France 2019, six jours après les promesses semées à Clermont en ouverture du bal, malgré la défaite (33-30).

Une énorme perte financière

Jouer devant une jauge réduite a forcément d’énormes répercussions pour un club dont « 75 % du budget dépend du public et des partenaires », dixit Didier Lacroix. Le patron toulousain indique que jouer le quart de finale européen devant 33.000 personnes au Stadium aurait dégagé une recette nette de l’ordre de 750.000 euros pour son club. Et devant 5.000 spectateurs à Ernest-Wallon ? « Il faut diviser par sept ou huit la rentabilité nette inscrite dans nos budgets. » On comprend mieux l’appel à l’aide lancé au gouvernement par l’ensemble du rugby pro français, le Stade Toulousain en tête. Une réponse est attendue d’ici une quinzaine de jours.

Par ailleurs, Lacroix demandera au préfet de Haute-Garonne une dérogation pour pouvoir accueillir 6.500 personnes contre Toulon, le 4 octobre. Difficile à envisager, d’autant que le Premier ministre Jean Castex a bien spécifié, le 27 août, qu’il serait impossible de dépasser la fameuse jauge des 5.000 tant qu’un département resterait classé en rouge pour cause de circulation active du coronavirus. D’où le message de Lacroix à la population haut-garonnaise : « Si on doit aider le Stade Toulousain, c’est en respectant les gestes barrière. »