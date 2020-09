Tour de France EN DIRECT : Attention chérie, ça va souffler... Suivez la 10e étape avec nous...

Yo la famille, nous voilà de retour sur le live du Tour de France après s’être dégourdi les phalanges pendant la journée de repos. Au programme de la 10e étape, du plat, du plat et encore du plat. Point culminant à 22m, aucune côte répertoriée, les grimpeurs vont dormir. Mais pas trop non plus, ça serait bête de se retrouver à l’arrière à cause du vent par négligence. Car aujourd’hui, on est en alerte rouge bordures sur le littoral atlantique. Ça ne veut pas nécessairement dire que les grosses équipes vont faire péter la course, mais que c’est une hypothèse que nous sommes en droit d’envisager. Pour le reste, il y aura un sprint intermédiaire intéressant à 35 bornes de l’arrivée, et de jolis paysages à se mettre sous la dent.

>> Rendez-vous dès que le peloton éclate, ou à défaut à 15h pour le départ réel du live