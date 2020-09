Alizé Cornet n'a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale de l'US Open. — Seth Wenig/AP/SIPA

Fin de parcours pour Alizé Cornet, dernière Française en lice: la 56e mondiale s'est inclinée en 8e de finale de l'US Open face à la Bulgare Tsvetana Pironkova, 6-4, 6-7 (5/7), 6-3 lundi à Flushing Meadows.

Head up, good things are coming ✊🏼

Thank you @usopen for all the emotions 🙏



J'ai tout donné aujourd'hui, et plus encore.

Tête haute, de bonnes choses arrivent, je le sens ✊🏼 pic.twitter.com/R8GbunWQgs — Alize Cornet (@alizecornet) September 8, 2020

Il n'a pas manqué grand-chose à Cornet pour que son parcours new-yorkais se prolonge au-delà, juste une capacité à un peu plus souvent élever son niveau de jeu sur les points importants. Ce qu'a su faire son adversaire en dominant lors les échanges.

Pironkova, non classée car elle tente un retour au plus haut niveau après plus de trois ans sans tennis, a ainsi breaké au meilleur moment pour mener 5-4 et ensuite boucler le premier set sur son service. Elle a cru refaire la même, au deuxième set, mais Cornet s'est accrochée admirablement pour sauver une balle de match, débreaker et égaliser après le tie-break. La troisième manche la vit mieux démarrer en prenant le service de la Bulgare mais celle-ci a aussitôt débreaké pour ensuite s'échapper définitivement. Au prochain tour, cette dernière croisera la route d'une autre maman dans cet US Open : Serena Williams.