Novak Djokovic a présenté ses excuses dimanche dans un message posté sur les réseaux sociaux après sa disqualification en 8es de finale de l’US Open pour un geste d’humeur qui a blessé un juge de ligne. « Je présente mes excuses à l’US Open et à tous ceux affectés par mon comportement (…) Je suis désolé », écrit le N.1 mondial et grand favori du tournoi qui a quitté le stade sans se présenter en conférence de presse.

This whole situation has left me really sad and empty. I checked on the lines person and the tournament told me that thank God she is feeling ok. I‘m extremely sorry to have caused her such stress. So unintended. So… https://t.co/UL4hWEirWL