L'équipe de Jean-Michel Puccinelli a remporté La Marseillaise — Adrien Max / 20 Minutes

L’équipe emmenée par Jean-Michel Puccinelli s’est imposée 13 à 5 en finale du mondial La Marseillaise à pétanque, face à Marco Foyot.

Marco Foyot, qui tentait d’égaler Albert Pisapia, devra attendre l’année prochaine pour remporter son septième titre.

La dream team vaincue. La triplette emmenée par Jean-Michel Puccinelli s’est imposée en finale du mondial La Marseillaise à pétanque, ce mercredi soir à Marseille, face à l’équipe de Marco Foyot, sur le score de 13 à 5. Une déception pour Marco Foyot et sa dream team composée de Dylan Rocher et de Stéphane Robineau, alors qu’il tentait de remporter un septième titre à Marseille, pour égaler Albert Pisapia.

Qualifiée de « finale de rêve » par le président du tournoi Pierre Guille, le suspense n’a duré que la première partie du match. Si l’équipe de Puccinelli a rapidement pris les devants en remportant la seconde mène 4-0, le jeu s’est ensuite resserré à la faveur de jolis coups de Rocher et Robineau, pour finalement mener 7 à 5.

« On a joué sans se prendre la tête »

Mais en face, Benji Renaud et Ludovic Montoro se sont montrés impériaux. Le premier n’a loupé qu’un tir de toute la partie quand le second a enchaîné les pointages redoutables pour déstabiliser ses adversaires.

Benji Renaud a été impérial aux tirs. - Adrien Max / 20 Minutes

Dans la seconde partie du match, l’équipe emmenée par Puccinelli a clairement pris le dessus, et malgré trois tirs de cochonnet par Stéphane Robineau, ni Dylan Rocher, ni Marco Foyot, sous un tonnerre d’encouragements, ne sont parvenus à tirer le cochonnet, ce qui aurait pu les faire continuer à espérer. Comme un symbole c’est Benji Renaud qui, en tirant la dernière boule de Marco Foyot, a offert le titre à son équipe.

« Je suis super-heureux, ce n’est quand même pas la même joie qu’a ma première victoire mais je suis content pour mes coéquipiers pour qui c’est la première. On a joué notre jeu sans se prendre la tête, et eux ont un peu baissé pieds », s’est réjoui Jean-Michel Puccinelli.

« L’essentiel n’est pas là »

« Benji est le meilleur tireur de la compétition depuis quatre jours, il a été impérial. C’est super de gagner ici, il y a un peu la même ambiance qu’au Vélodrome c’est vraiment un concours à part », a souligné Ludovic Montoro.

Marco Foyot devra attendre pour décrocher son septième titre. - Adrien Max / 20 Minutes

Du coté de Marco Foyot, la déception était de mise après cette défaite en finale alors qu’il attend son septième titre depuis 2002. « C’est un peu une première pour nous trois, nous n’avions jamais perdu en finale. C’est un peu rageant de louper la septième mais j’en ai quand même six, c’est déjà pas mal. Demain, en me réveillant, je me dirai "merde il y avait quand même la place ", mais on a été mauvais au pointage. L’essentiel n’est pas là, je suis entouré de mes amis, de ma famille, en bonne santé et c’est le plus important », a souligné Marco Foyot à l’issue du match.

Et celui qui devra attendre l’année prochaine pour écrire un peu plus sa légende de conclure: « Le public est toujours chaud ici, surtout que je suis un parigo. J’aime beaucoup Marseille et l’ambiance qu’il y a ici. Bravo aux organisateurs, c’est vrai qu’on prend des risques, je suis quand même un papy de 67 ans, donc on se pose des questions, mais c’est un grand moment de sport. »