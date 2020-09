FOOTBALL Avec du bleu et une bande rouge pour le premier maillot

Kylian Mbappé s'affiche avec le nouveau maillot de l'équipe de France — Nike

Les nouveaux maillots de l’équipe de France ont été dévoilés par l’équipementier​ des Bleus. Avec du bleu, bien sûr, et le grand retour de la bande rouge, symbole de « fraternité » et clin d’œil évident à 1998. « Je pense qu’il y a deux ans, nous avons uni le pays, tout comme en 1998 », dit Kylian Mbappé, tête d’affiche de la présentation du nouvel accoutrement, complété par un short bleu et des chaussettes rouges.

« Maintenant, nous allons porter une bande rouge sur notre maillot, comme ils l’ont fait. C’était une grande équipe, qui a créé un héritage. Il est temps pour nous de continuer à nous efforcer d’être les meilleurs et de créer le nôtre. »

Le maillot extérieur sera lui entièrement blanc à l’exception des bandes latérales tout le long de la tenue, short compris. Il saura contenter les amateurs de vêtements sobres.