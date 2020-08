Naomi Osaka à Cincinnati — SIPA

Les organisateurs du tournoi de tennis de Cincinnati ont annoncé mercredi soir que les matches au programme jeudi se joueraient finalement vendredi, souhaitant observer une pause pour protester contre les tirs de la police sur l'Afro-Américain Jacob Blake.

« En tant que sport, le tennis prend collectivement une position contre l'inégalité raciale et l'injustice sociale qui une fois de plus ont été mises au premier plan aux Etats-Unis. La Fédération américaine de tennis USTA, les circuits ATP et WTA ont décidé de reconnaître ce moment en interrompant le jeu le jeudi 27 août. Il reprendra le vendredi 28 août », indique le communiqué.

Cette décision inédite fait suite à un premier séisme survenu plus tôt mercredi, lorsque la Japonaise Naomi Osaka, qui venait de se qualifier pour les demi-finales, a annoncé son retrait du tableau féminin. « En tant que femme noire, j'ai l'impression qu'il y a des questions beaucoup plus importantes qui nécessitent une attention immédiate, plutôt que de me regarder jouer au tennis », a déclaré dans un communiqué Naomi Osaka, née de mère japonaise et de père haïtien, et qui a souvent pris la parole ces derniers mois pour dénoncer l'injustice raciale.

« Un pas dans la bonne direction »

« Je ne m'attends pas à ce que quelque chose de radical se produise si je ne joue pas, mais si je peux engager une discussion dans un sport majoritairement blanc, je considère que c'est un pas dans la bonne direction », a-t-elle ajouté.

Naomi Osaka, lauréate de l'US Open 2018 et de l'Open d'Australie 2019, devait affronter la Belge Elise Mertens pour une place en finale dans la bulle de Flushing Meadows où est délocalisé le tournoi. Le report des matches de jeudi à vendredi, ne dit pas si cela est de nature à la réintégrer dans le tournoi, si tel est son souhait. Interrogée par l'AFP, l'USTA n'avait pas donné de réponse dans l'immédiat.

La 10e joueuse mondiale a annoncé sa décision quelques heures après le boycott, par les basketteurs des Milwaukee Bucks, de leur match de play-offs contre le Magic d'Orlando.

Cette initiative a obligé la NBA à reporter deux autres rencontres également prévues mercredi, Houston-Oklahoma City et Los Angeles Lakers-Portland, les joueurs de ces équipes ayant également opté pour un boycott.

Des équipes d'autres ligues sportives ont emboîté le pas des Bucks. En baseball (MLB), trois matches ont été reportés, et en football (MLS) tous les matches à l'exception d'un seul ont été également reportés.