Usain Bolt à Marseille, en 2019. — M. Bureau / AFP

La légende jamaïcaine du sprint Usain Bolt a annoncé, ce lundi sur Instagram, s’être mis en quarantaine, dans l’attente du résultat d’un test du Covid-19 passé samedi. « Je me suis réveillé comme tout le monde, j’ai regardé les réseaux sociaux où il est dit que j’ai le Covid-19. J’ai fait un test samedi pour quitter (la Jamaïque) parce que j’ai un travail à faire. J’essaie d’être responsable. Je vais donc rester ici, en sécurité. De plus, je ne présente aucun symptôme », a déclaré Usain Bolt.

« Je vais me mettre en quarantaine et attendre la confirmation pour voir quel est le protocole établi par le ministère de la Santé. Je vais appeler mes amis qui ont été en contact avec moi et leur dire de se mettre en sécurité, de se mettre en quarantaine et de prendre les choses calmement », a-t-il ajouté.

Selon le média Jamaica Gleaner, l’athlète le plus titré de l’histoire des Jeux olympiques en sprint, avec huit médailles d’or, était présent à une fête vendredi le jour de ses 34 ans, à laquelle étaient présentes plusieurs célébrités parmi lesquelles les footballeurs Raheem Sterling (Manchester City) et Leon Bailey (Bayer Leverkusen).

Forte augmentation des cas de Covid-19 en Jamaïque

Un certain nombre de photos et de vidéos de cette fête sont depuis devenues virales sur les réseaux sociaux, ses participants, non masqués, étant vus en train de faire des pas de danse sans être suffisamment à distance les uns des autres.

La Jamaïque a connu une forte augmentation des cas positifs de coronavirus ces dernières semaines. Dimanche, le pays a enregistré 116 nouveaux cas, portant le total de l’île à 1.529 et 16 personnes en sont décédées, selon Jamaica Gleaner.