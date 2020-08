Luka Doncic a offert la victoire à Dallas face aux Los Angeles Clippers grâce à un tir à trois points au buzzer, le 23 août 2020. — Ashley Landis/AP/SIPA

Prodigieux Luka Doncic. Le jeune Slovène, sur une jambe et demie, a encore sorti un match hors norme pour permettre à Dallas d’égaliser contre les Clippers (2-2) dans le premier tour des play-offs de la Conférence est, dimanche soir. Doncic a inscrit 43 points, dont le panier à trois points de la gagne (135-133) au buzzer de la prolongation. Magistral.

Le meilleur rookie de la saison dernière a également pris 17 rebonds et délivré 13 passes, devenant ainsi le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à réussir un triple-double à au moins 40 points en play-offs. Il rejoint Charles Barkley et Oscar Robertson dans le club des 40/15/10.

L’admiration de LeBron et Steph Curry

Dire que 48 heures plus tôt, Doncic se foulait la cheville lors du match 3… Quel contraste entre son désarroi d’alors et la rage qui a accompagné son shoot incroyable, après 46 minutes d’efforts. « Quand j’ai vu le ballon entrer et toute l’équipe courir vers moi, c’était l’un des meilleurs moments de ma vie de joueur », a-t-il confié après coup la rencontre.

Sa performance a étourdi toute la NBA. LeBron James, Damian Lillard ou Stephen Curry, tous experts en la matière, ont exprimé leur admiration sur les réseaux sociaux. Les Clippers, eux, peuvent s’en vouloir d’avoir dilapidé 21 points d’avance. Vivement le match 5, dans la nuit de mardi à mercredi.