C’est une petite embrouille de rien du tout après un match d’une tranquillité absolue mais puisqu’on s’est posés la question du pourquoi du comment, on vous raconte. Au coup de sifflet final, Thomas Tuchel a foncé bille en tête sur le préparateur physique de Leipzig (un certain Daniel Belhau), lequel avait lui-même une discussion animée avec les deux Allemands de l’effectif (Eric Maxim Choupo-Moting et Thilo Kehrer), qu’il a connus à Schalke.

Trop de fautes inutiles côté Leipzig

« Cet entraîneur responsable de la préparation physique a voulu se mêler de quelque chose qui ne le regarde absolument pas. Point barre », a balancé Tuchel au micro de nos confrères allemands, sans qu’on en sache beaucoup plus. Mais Cela avait un rapport, sans doute, à la dureté de certains contacts en fin de match alors que le PSG était qualifié depuis longtemps.

L'arrivée triomphale des Parisiens à leur hôtel emmenés par Neymar 🕺 #PSGRBL pic.twitter.com/aw9B5Vnp8B — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) August 18, 2020

Julian Nagelsmann, beau joueur, a reconnu que ses joueurs en avaient certainement trop fait sur ce plan : « Nous avons commis beaucoup de fautes, nous étions souvent en retard. Thomas s’en est plaint, il a eu peur pour ses joueurs. Au total, 34 fautes, c’est vrai que c’est un peu beaucoup. Je comprends parfaitement sa colère. Nous sommes passés à côté de notre sujet. »