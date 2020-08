Leipzig - PSG EN DIRECT: Di Maria profite d'un cadeau du gardien allemand... Le PSG prend une grosse option pour la finale...

20h26: Thomas Tuchel au micro de RMC >>

Pourquoi Icardi? «Parce qu'on a décidé de jouer avec la même structure, et on a choisi de faire entrer Angel et Kylian.»

Renforcer le mileu de terrain? «Oui, mais aussi on a joué en 4-3-3 contre Lyon et Bergame, c'était pas le moment pour changer de structure. Leipzig peut s'adapter de toute façon, et les joueurs se sentent bien dans ce système.»

Rico? «Je ne lui ai pas parlé plus que d'habitude. C'est une situation nouvelle pour lui, mais il sait que j'ai confiance en lui.»

Décontraction, état d'esprit? «Oui, on a un état d'esprit d'équipe qu'on retrouve généralement dans les plus petits clubs mais avec les qualités des grandes équipes. On est ensemble, on a maintenant de l'expérience de situations difficiles. On a créé ça depuis plusieurs mois, on est sur la lancée des deux finales de coupes gagnées aussi.»