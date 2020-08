Lepizig – PSG : A Paris, les supporters ont célébré la victoire — 20 Minutes

De notre envoyé spécial à Lisbonne,

« Faites-le pour les supporters ! » Ceux qui ont joué au moins une fois dans leur vie à Football Manager savent que cette phrase peut faire gagner des matchs. On ne sait pas si Thomas Tuchel s’en est servi pour sa causerie d’avant-match contre le RB Leipzig en demi-finale de Ligue des champions (3-0), mais tout le PSG, du staff aux dirigeants, s’est évertué à dédier la qualif en finale aux supporters absents d’un Estadio da Luz désespérément vide, Covid oblige. Extraits choisis.

Nasser Al-Khelaïfi : « Un message pour supporters ? Pour moi, les supporters sont très importants pour le club. Ils ne sont pas là avec nous mais ils nous suivent, je le sais. La victoire est pour eux aussi. Ils attendent depuis longtemps cette soirée historique. On est proches de notre rêve aujourd’hui. »

Thomas Tuchel : « Normalement, les supporters doivent être ici. On fait tout ça ensemble. Nous, on joue pour eux, pour les spectateurs. On peut sentir qu’ils sont avec nous, qu’ils ont confiance en nous. J’espère qu’ils sentent que cette équipe est une vraie équipe. »

Thiago Silva : « Merci à tous pour le soutien. Les supporters sont très importants pour nous, ils ne sont pas là mais on ressent leurs ondes positives. Moment historique pour le club, j’espère que dimanche soir et lundi on pourra fêter ensemble. Fêtez bien à Paris, mais tranquille, j’espère que dimanche ce sera grand. »

Fête (et cluster) à Paris

Comment dire à Thiago Silva que le mot d’ordre n’a pas vraiment été respecté. Au coup de sifflet final, les supporters parisiens se sont réunis aux Champs-Elysées et au Parc des Princes pour faire craquer fumis et pétards et offrant des scènes non sans rappeler le tout premier match à huis clos de l’épopée parisienne contre le Borussia Dortmund, au mois de mars. Dans l’irrespect le plus total des gestes barrière, sinon ça serait pas marrant. « C’est que de la frustration d’être là et pas là-bas (à Lisbonne), mais voilà, en quelques minutes on se retrouve ensemble, c’est que de l’amour, ça fait du bien », s’enflamme un supporter, Jérémy Moreau.

Les supporters du PSG se sont rassemblés en masse au Parc des Princes pour fêter la victoire pic.twitter.com/OJWtxKG7cc — France Bleu Paris (@francebleuparis) August 18, 2020

Neymar fait péter l’enceinte Bluetooth

A Lisbonne, après avoir maté le match dans un bar devenu lieu de pèlerinage pour footeux, les supporters parisiens sont retournés en masse vers l’hôtel des joueurs parisiens où ils s’étaient déjà rassemblés avant la rencontre en fin d’après-midi pour donner de la force à leurs joueurs avant le départ pour la Luz. Les fans parisiens se sont cassé les cordes vocales pour faire péter les décibels au bord du Tage en attendant que l’équipe prenne le relais à son retour à l’hôtel Myriad, au son de la fameuse enceinte dont n’a de cesse de parler Neymar.

🔊 Tem caixa de som e muita alegria no retorno ao hotel! 😁 pic.twitter.com/TOJ85igPlu — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) August 18, 2020

Les supporters du Paris Saint-Germain sont beaucoup plus nombreux qu’à notre première vadrouille devant la bâtisse futuriste. Ce n’est pas une impression. Quatre d’entre eux nous racontaient avoir envoyé bouler leurs vacances en Croatie, où ils se trouvaient lors du quart contre l’Atalanta, pour vivre ce moment potentiellement historique. Quelque chose nous dit que beaucoup de supporters vacanciers les imiteront en fin de semaine.