Neymar après la victoire du PSG, le 18 août 2020. — Manu Fernandez/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le Paris Saint-Germain a surclassé, mardi, une équipe du RB Leipzig (3-0) victime de sa jeunesse pour s’offrir la première qualification en finale de Ligue des champions de son histoire. Sérieux d’entrée de match, les hommes de Thomas Tuchel n’ont jamais été mis en danger et ont rapidement plié la rencontre grâce à Marquinhos et Di Maria. On espère maintenant que Lyon va suivre le même chemin ce soir face au Bayern. Notre envoyé spécial à Lisbonne, William Pereira, vous concocte de précieuses analyses toute la semaine pour vivre cette Ligue des champions historique pour les clubs français. Vous pouvez même suivre notre live spécial en attendant Lyon.

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta n’aura pas survécu à des mois de manifestations contre son régime. Mardi un coup d’Etat militaire l’a contraint à annoncer lui-même sa démission. Dans la nuit de mardi à mercredi, après avoir été arrêté par des militaires en révolte, IKB est apparu à la télévision nationale ORTM. « Je voudrais (…) vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions, à partir de ce moment », a confirmé le président. « Et avec toutes les conséquences de droit : la dissolution de l’assemblée nationale et celle du gouvernement », a-t-il ajouté. La France, l’Afrique de l’Ouest et l’ONU ont immédiatement condamné ce coup de force.

Ça y est, c’est officiellement fait. Au deuxième jour de la convention du parti organisée à Milwaukee, Joe Biden a été investi, mardi, par le Parti démocrate pour affronter Donald Trump lors de la présidentielle américaine du 3 novembre. L’actuel locataire de la Maison-Blanche ne s’est pas fait prié pour réagir. « Il faudrait que quelqu’un explique à Michelle Obama que Donald Trump ne serait pas là, dans la magnifique Maison-Blanche, si son mari, Barack Obama, n’avait pas été président », a-t-il tweeté. « Les gens oublient combien notre pays était divisé sous ObamaBiden », a-t-il ajouté, disant être un « rassembleur ». Les électeurs trancheront.