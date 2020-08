L’ex-joueur français Eric Abidal a été remercié de son poste de directeur sportif du FC Barcelone, a annoncé le club catalan ce mardi dans un communiqué, un jour après avoir limogé l'entraîneur Quique Setién​. « Le FC Barcelone et Eric Abidal sont parvenus à un accord pour mettre fin au contrat qui les unissait. Le club souhaite remercier publiquement Eric Abidal pour son professionnalisme, son engagement, son dévouement (…) », a indiqué le club catalan dans un communiqué.

Cette décision intervient trois jours après la terrible débâcle du FC Barcelone 8-2 contre le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des champions vendredi à Lisbonne, et au lendemain de la destitution de Setién comme entraîneur du Barça.

« Il s’agit de la première décision prise concernant la large restructuration de l’équipe première du Barça, qui se fera en accord avec l’actuelle direction technique et le nouvel entraîneur, qui sera dévoilé dans les prochains jours », a avancé lundi soir le club catalan, prévoyant des « changements profonds ». « Des décisions seront annoncées et expliquées dans les prochains jours, dont certaines étaient déjà actées auparavant, avant même la reprise de la Ligue des champions », avait prévenu le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu dans la foulée, vendredi soir après la terrible défaite contre le Bayern Munich.

Ancien latéral gauche international français (67 sélections) et ex-joueur du FC Barcelone (2007-2013), Eric Abidal avait été nommé directeur sportif du club blaugrana il y a deux ans, le 7 juin 2018, à la place de Roberto Fernandez. Sous le feu de la critique depuis janvier, Abidal n’a pas réussi à donner du corps au projet sportif catalan. Il aura été le deuxième après Quique Setién à payer les pots cassés de la saison catastrophique du FC Barcelone, la première sans aucun titre remporté depuis 2007.

Abidal a notamment été pointé du doigt pour sa gestion du licenciement de l'ancien entraîneur Ernesto Valverde, remplacé par Quique Setién le 13 janvier dernier. Avec d’autres dirigeants, Abidal avait rendu visite à Xavi, coach d’Al-Sadd au Qatar, pour lui proposer la place de Valverde, encore en poste à cette date, mais l’ex-légende du Barça avait refusé.

