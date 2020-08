Lionel Messi et le Barça ont touché le fond. — Manu Fernandez / POOL / AFP

Lionel Messi en aurait ras la casquette du Barça. C’est un vieux serpent de mer qui ressort dès que le Barça va moins bien ces dernières années, et on aurait sans doute choisi d’ignorer la rumeur dans la plupart des cas. Mais l’identité du confère qui a sorti l’info nous fait douter un peu, même sans être tchèque. Il s'agit de Marcelo Bechler, le journaliste brésilien qui avait révélé avant tout le monde​ la départ de Neymar pour le PSG.

Messi n’a plus confiance dans la direction

Trois ans après, même décor, un direct devant le Camp Nou, pour expliquer que l’Argentin aurait confié aux dirigeants du FC Barcelone qu’il désirait quitter le club après l'humiliation subie en quarts de finale de C1 contre le Bayern (8-2), sans commune mesure avec les échecs précédents contre la Roma ou Liverpool.

URGENTE! Conforme apuração EXCLUSIVA do nosso correspondente @MarceloBechler, Messi quer DEIXAR o Barcelona IMEDIATAMENTE! Insatisfeito com a administração e falta de planejamento, o craque argentino já comunicou à direção o desejo de mudar de clube. pic.twitter.com/yGBdOAVf9j — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) August 16, 2020

Le club catalan est en crise à tous les étages, et cela inclut le président Bartomeu, qui devrait annoncer ce lundi le limogeage de Quique Setien pour le remplacer par Koeman, l’ancienne gloire de la finale de Wembley, à défaut d’avancer les élections prévues dans un an. Une nomination qui pourrait rassurer Messi ? Ce n’est pas la première fois que l’étendard du Barça a des états d’âme, et il a le droit de se poser des questions sur sa fin de carrière, lui qui estime avoir encore 3 ans à donner au foot de très haut niveau.

Très attaché à Barcelone, qu’il a rejoint à 13 ans, Messi sait aussi que son salaire pharaonique (on parle de plus de 100 millions par an en comptant les impôts) rend presque impossible un quelconque transfert, et qu’il n’a pas activé la clause lui permettant de quitter le club en toute liberté au mois de juin. Bref, cela ressemble surtout à un moyen de mettre un coup de pression sur la direction pour obtenir des élections anticipées, peut-être, et l’arrivée de Xavi au plus tôt, mais ce ne sont que de suppositions.