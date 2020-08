Lionel Messi et le Barça ont touché le fond. — Manu Fernandez / POOL / AFP

Une déflagration monumentale. Comme prévu, le Bayern Munich a été meilleur que le Barça. Mais dans des proportions que personne ne pouvait imaginer. Une gifle qui ressemble beaucoup à celle reçue par le Brésil en 2014 lors de sa Coupe du monde, face à l’Allemagne. Les chiffres nous laissent sur les fesses, lisez plutôt.

Le Bayern a marqué plus de buts que le Barça n’a tenté de tirs (8-7)

28 tirs et 13 tirs cadrés pour les Allemands qui ont quand même un peu gâché en deuxième mi-temps. Lol.

Le Barça n’avait pas pris une telle dérouillée depuis… 1946

C’est la première saison sans titre depuis 2008 pour le Barça

Pas de Coupe du Roi, une Liga lâchée après le confinement à l’ennemi madrilène, et celle élimination retentissante en Europe, comme lors des deux dernières années. Le Barça n’avait pas fait pire depuis 2008, quand Ronnie promenait son déhanché plus souvent en boîte de nuit qu’au Camp Nou

C’est la première fois que l’Espagne ne place pas un club en demi-finale depuis 2007

13 ans. Pas de Messi ni de Ronaldo dans le dernier carré, ça doit faire encore plus longtemps.

C’est la pire défaite en carrière de Lionel Messi

Après un 6-1 encaissé à La Paz avec la sélection argentine.