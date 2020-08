Le Bayern va-t-il résister à l'ouragan Cornet? — Miguel A. Lopes/AP/SIPA

De notre envoyé spécial à Lisbonne,

Après la raclée monumentale infligée par le Bayern Munich au FC Barcelone vendredi soir, on s’est amusés à se poser un vrai faux dilemme : ne valait-il pas mieux s’incliner honorablement contre Manchester City​ plutôt que de se qualifier pour ensuite se faire écraser par l’impitoyable machine bavaroise ? Et on était venu à la conclusion que perdre aux penaltys comme en finale de la Coupe de la Ligue aurait été un bon moyen de se soustraire à son devoir de demi-finaliste tout en obtenant les compliments du conseil de classe. Heureusement pour leurs supporteurs, les Lyonnais sont moins lâches que nous. Ils ont choisi d’envoyer bouler les Anglais pour s’en aller défier le boss de fin de jeu en demi-finale. Mieux, ils n’ont carrément pas peur. Florilège de déclas post-matchs :

Rudi Garcia : « Si on affiche cet état d’esprit, on a nos chances en demi-finale. »

Maxwel Cornet : « On roule notre bosse, ce soir ça nous a réussi. On connaît la puissance de Bayern, ce sera un match très compliqué qu’il faudra jouer avec envie, comme on l’a fait ce soir. »

Jean-Michel Aulas : « On va tomber contre le favori de cette compet mais c’est un plaisir de revenir dès mercredi à Lisbonne. »

L’OL ne va pas forcément se faire écraser par le Bayern

Un enthousiasme qui fait plaisir à voir mais attention quand même, avec ce Bayern qui reste sur 839 victoires de rang on passe très vite du rêve au cauchemar. Mais bon, étant donné que l’heure est à la fête et l’enthousiasme, trouvons quelques raisons de croire que Lyon a une chance de s’en sortir mercredi ou du moins de quitter la Luz autrement qu’en état de décomposition avancée comme le Barça.

La réflexion facile serait que Barcelone est plus fort que Lyon parce que Messi, parce que Suarez, parce que Ter Stegen, etc. Sur le papier, l’équipe n’est plus aussi impressionnante qu’à son apogée, mais passe encore. L’autre schéma de pensée, plus nuancé, prend en considération le fait que le vestiaire catalan a complètement lâché le pauvre Quique Setien en mondovision dans une cruelle réadaptation en 4K de Titanic où Kate Winslet meurt aussi, ce qui la transforme fatalement en équipe médiocre.

L’appétit vient en mangeant

Bref, n’ayons pas peur de dire que l’OL est meilleur car dans une autre dynamique. Physique, parce que son plan de remise en forme avec reprise début juin s’est avéré payant et humain, parce que le groupe est soudé. Et cela s’étend au-delà des joueurs. Jean-Michel Aulas, après la victoire contre Manchester City : « Bravo à Rudi, bravo à Juni, qui a su rester dans l’ombre l’instigateur de la gagne, de cette solidarité. » Une petite phrase qui confirme ce qui a pu se dire autour de l’OL ces derniers temps, à savoir que Juninho a fini par trouver sa place dans le club et que Rudi Garcia réussit à transmettre ses idées aux joueurs en s’appuyant sur des relais dans le vestiaire comme Depay, Lopes et Aouar.

Le Bayern en sueur pic.twitter.com/jAgOAA79Is — 𝕷𝖎𝖑 𝖘𝖚𝖈𝖞 ⵣ🇩🇿🕊 (@lilsucyOL) August 16, 2020

Le technicien français voit « des similitudes » entre l’énergie qui émane de son groupe qui « gagne en confiance » et celui de l’OM l’année où il a atteint la finale de la Ligue Europa. « Mais cette fois c’est la Ligue des champions », calme-t-il, avant de se lâcher un peu quand même. « On se fixe pas de limites. J’espère qu’on sera capable d’aller en finale. L’appétit vient en mangeant. Il faudra à nouveau faire un exploit, mais quand on est dans le dernier carré de la Ligue des champions, on peut se dire qu’on le mérite. J’espère que l’adage "jamais deux sans trois" va se vérifier, car on a besoin d’un nouvel exploit. »