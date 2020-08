Les Championnats du monde de cyclisme sur route, prévus du 20 au 27 septembre sur le site suisse d'Aigle-Martigny, vont être déplacés en raison des restrictions liées à la pandémie de coronavirus, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Selon des décisions des autorités fédérales suisses rendues publiques mercredi, les grandes manifestations « impliquant plus de 1000 personnes » sont interdites jusqu'au 30 septembre. « De ce fait, l'organisation des Championnats du monde est impossible », ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

