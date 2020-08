« Aujourd’hui, on est récompensé de tous nos efforts qu’on fait depuis la reprise. Il nous faut sortir des grands d’Europe, on a sorti en 8e de finale cette Juventus, ce qui est déjà assez extraordinaire. C’est la fête mais ça reste mesuré aussi, on sait ce qu’on veut, où on veut aller, on est en route pour Lisbonne la semaine prochaine ».

Anthony Lopes a fait une petite révélation au micro de RMC, vendredi, après la qualification héroïque des Lyonnais pour le Final 8 de Lisbonne malgré la défaite à Turin en 8e de finale retour (2-1). Les Lyonnais ont été sobres dans le vestiaire, car ils n’envisagent pas l’exploit turinois comme une fin de soi. Malgré un tableau archi-compliqué (Manchester City en quarts de finale, peut-être le Bayern ou Barcelone en demi-finale), l’OL veut croire que le format particulier de cet été lisboète peut lui permettre d’aller au bout et de revenir en C1 l’an prochain.

« Sur un match tout est possible, on a l’ambition d’aller loin, maintenant en ayant sorti cette Juventus en 8e on se doit de voir plus haut, on a le droit de voir plus haut bien sûr même si beaucoup de personne ne pensent pas qu’on puisse aller plus loin. Mais nous on y croit dur comme fer. Pour être européen il n’y a que ça (gagner la LDC, ndlr), on avait la solution vendredi dernier on n’a pas réussi à la saisir. Si on veut jouer une compétition européenne c’est en gagnant la Ligue des champions. Pour aller au bout dans cette compétition il n’y aura que des gros sur notre chemin, à nous de montrer qu’on fait partie aussi de la cour des grands ».