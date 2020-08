Il a fallu être patients, mais nous y sommes. Cinq mois et des brouettes après la dernière grande soirée européenne, la Ligue des champions s’est faufilée dans un chemin sinueux pour boucler son édition 2019-2020 dans un format ultra-ramassé, en attendant de voir les conditions sanitaires qui nous attendent en octobre, pour la reprise (spoiler = rien de bon). La Juventus et l’OL n’arrivent pas au rendez-vous sur un pied d’égalité, puisque l’un a pu boucler son championnat et retrouver du rythme en disputant une quinzaine de matchs, tandis que l’autre a seulement joué 120 minutes la semaine dernière en finale de la Coupe de la Ligue. Finale perdue, au passage, ce qui signifie que l’OL ne sera pas européen la saison prochaine à moins de remporter la Coupe d'Europe dans quinze jours à Lisbonne. L’écurie est encore loin, donc, mais en attendant de savoir si ce sera Manchester City ou le Real Madrid en face (on jettera un œil ce soir sur un 2e écran) en quart, l’opportunité de passer existe après le bon résultat de l’aller (1-0). Un petit but de raccroc de Cristiano Royal Corneto pourrait même suffire à plier le match. On y croit.