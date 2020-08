Pierre-Etienne Léonard, l'un des trois journalistes de la direction des sports de France Télévisions licenciés pour harcèlement, va contester son éviction devant les prud’hommes, a-t-on appris vendredi auprès de son avocate. « Le motif de licenciement est totalement infondé », a souligné son conseil Mathilde Derudet dans un communiqué.

Affaire Clémentine Sarlat : qui sont les trois journalistes de France Télévisions licenciés ?

Jean-Francois Laville (rédacteur en chef), Alain Vernon et Pierre-Etienne Léonard. Et pour le blâme, Rodolphe Gaudin.

Source : JDD https://t.co/H24k2xosvK via @yahooactufr