La journaliste Clémentine Sarlat, en 2016. — PIERRE RAPHAEL/SIPA

« J’allais à Stade 2 en pleurant. » Dans une interview à L'Equipe, la journaliste Clémentine Sarlat, ex-du service des sports de France Télévisions, raconte le harcèlement moral qu’elle dit avoir subi notamment à son retour de congé maternité en janvier 2018.

Elle recense de nombreux faits rabaissant : une annonce de coprésentation de Stade 2 promise mais annulée « à cause des lumières et des caméras, tu ne pourras pas être à côté de Matthieu [Lartot] », des « RTT [mises] sur mes jours de télétravail demandés pour m’occuper plus facilement de mon fils » ou « ils m’avaient mise dans un bureau à part, loin des rédacteurs en chef. Je devais prendre mon ordi portable pour me rapprocher et comprendre de quoi on allait parler ». Elle cite également des « blagues bien lourdes », qui étaient graveleuses ou misogynes.

La journaliste a quitté le service des sports de France Télévisons à l’été 2018. Lors de la Coupe du monde de rugby au Japon, Clémentine Sarlat a retravaillé avec une rédaction sportive, celle de TF1. « Ça m’a fait bizarre, tout le monde était normal », raconte-t-elle. Aujourd’hui, elle réalise des podcasts. « Il n’y a pas d’image… Je suis indépendante et heureuse. »

L’Equipe annonce que « la direction des sports de France Télévisions n’a pas souhaité faire de commentaires » en réponse aux propos de Clémentine Sarlat.