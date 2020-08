La Lyonnaise Amandine Henry et la Parisienne Perle Morroni lors du Trophée des championnes le 21 septembre 2019 à Guingamp (1-1, 4-3 pour l'OL aux tirs au but). — Fred TANNEAU / AFP

Sans surprise, l’affiche de la finale Coupe de France féminine va opposer les joueuses du PSG à celles de l’Olympique lyonnais. Les deux clubs phares du foot féminin français se sont déjà affrontés quatre fois en finale de l’épreuve nationale. L’OL l’a remportée trois fois, le PSG une, la dernière, en 2018 à Strasbourg.

Bordeaux ouvre le score

Pourtant, tout ne fut pas simple pour Paris. Les joueuses ont dû batailler pour remporter le match 2-1 dimanche soir contre Bordeaux. L’expérience des grands rendez-vous du PSG, ainsi que son banc, ont finalement fait la différence, dans ce match de reprise globalement dominé par les vice-championnes de France mais qui ont eu du mal à percer le verrou girondin, soutenu par 2.000 supporteurs.

Les Bordelaises y ont cru, notamment après l’ouverture du score de l’opportuniste Katia Snoeijs à l’interception d’une passe mal assurée de la Canadienne Ashley Lawrence avant d’aller gagner son duel avec la gardienne chilienne Christiane Endler (1-0, 23e). Jusque-là, les joueuses parisiennes, sous les yeux du directeur sportif Leonardo, s’étaient montrées les plus dangereuses mais Marie-Antoinette Katoto (5e) et Kadidiatou Dinai (10e) n’avaient pu trouver le cadre.

Plus à l’aise dans la construction, elles ont trouvé le salut à la reprise, non pas sur le coup franc de Nadia Nadim sur le poteau (47e), mais huit minutes plus tard sur un corner de cette dernière, repris de la tête par la capitaine Irene Paredes (1-1). Les Bordelaises, sur un rare temps faible parisien, ont bien failli doubler la mise mais la reprise de volée de Khadija Shaw a terminé sur le poteau (77e). Les rentrées de Sandy Baltimore et Signe Brunn côté visiteuses ont porté leurs fruits face à des Girondines alors fatiguées qui ont fini par céder sur une ouverture de la première pour la buteuse danoise, qui a inscrit le but de la qualification (84e).

Dzsenifer Marozsán après #EAGOL : "C'était un vrai match de Coupe. Guingamp a tout donné. Ce n'était pas un match facile. On aurait pu mieux jouer mais le principal est de se qualifier pour cette finale. @WRenard a réalisé un geste de numéro 10 et @lilkeets a bien terminé." pic.twitter.com/pQtyq3nuBZ — OL Féminin (@OLfeminin) August 2, 2020

L’OL sans trembler ni briller

Un peu plus tôt dans l’après-midi, l’OL s’était qualifié sans trembler ni briller en battant Guingamp 1 à 0. Affichant une nette supériorité physique et technique, les Lyonnaises ont largement dominé, mais les attaquantes ont manqué d’efficacité, butant encore et encore sur Solène Durant, la gardienne et capitaine bretonne.

Le coach Jean-Luc Vasseur après #EAGOL : "On a mis plus de rythme et de conviction en seconde période. On va bien analyser cette rencontre et tirer les enseignements. On a manqué d'efficacité en première mi-temps." — OL Féminin (@OLfeminin) August 2, 2020

C’est finalement au bout de plus d’une heure d’efforts que l’OL a ouvert la marque, grâce à un centre de Wendy Renard repris de la tête par Nikita Parris (65e). Mais les Guingampaises, qui n’avaient encore jamais atteint ce stade de la compétition, ne se sont pas laissé impressionner et ont profité d’un relâchement des Lyonnaises après leur but pour tenter de presser en fin de match, encouragées par le millier de spectateurs masqués autorisés au stade du Roudourou. Cela n’aura toutefois pas suffi pour le club breton.

Les joueuses du PSG retrouveront celles de Lyon dimanche 9 août à Auxerre pour la finale. Il y aura aussi peut-être de nouvelles retrouvailles à la fin du mois d’août en demi-finales de la Ligue des champions à Bilbao. Mais avant cela, il faudra que les deux équipes passent le cap des quarts.