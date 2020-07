Olivier Giroud a inscrit le but du 1-0 contre Manchester United dimanche à Wembley. — ALASTAIR GRANT / POOL / AFP

On se demandait qui allait bien pouvoir arrêter la machine mancunienne, invaincue depuis janvier dernier. Depuis dimanche on tient enfin la réponse : les Blues de Chelsea. Les hommes de Frank Lampard ont dominé les Red Devils en demi-finale de Coupe d’Angleterre (3-1) dans un stade de Wembley à huis clos et rejoignent les Gunners d’Arsenal (vainqueurs de Man City samedi) pour une finale 100 % londonienne.

Il faut dire que pour Ole Gunnar Solskjær, le coach de Manchester United, la priorité reste évidemment le championnat d’Angleterre. Après la lourde défaite de Leicester face à Tottenham dimanche (0-3), les Mancuniens auront en effet l’occasion de remonter à la quatrième place de Premier League – synonyme de qualification pour la Ligue des champions - à l’occasion de la réception de West Ham, mercredi, pour le compte de la 37e journée.

Une équipe de Man U remaniée

En laissant Pogba, Martial et Greenwood sur le banc et en alignant une équipe résolument défensive, Solskjær n’avait pas mis toutes les chances de son côté. A l’arrivée, les Blues se sont facilement imposés grâce à des buts d’Olivier Giroud​ (45e), Mason Mount et un csc d’Harry Maguire. Bruno Fernandes a réduit l’écart pour rien en toute fin de rencontre. La finale Arsenal-Chelsea aura lieu le 1er août prochain, toujours à Wembley (16h).