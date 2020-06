Le stade Louis-II à Monaco — SYSPEO/SIPA

Elle devait réunir Oleg Petrov, le vice-président et directeur général du club, son nouveau directeur sportif, Paul Mitchell, l’entraîneur Robert Moreno et le docteur Lluis Til-Pérez. La conférence de presse de rentrée de l’AS Monaco, initialement prévue ce lundi matin, a été reportée sine die à cause d’un cas de coronavirus.

« Des membres de l’AS Monaco ont récemment été en contact avec une personne extérieure au club qui a entre-temps été déclarée positive au Covid-19. Afin de respecter le protocole sanitaire, ces membres de l’AS Monaco ont été isolés en attendant d’effectuer les tests nécessaires », a fait savoir le club dimanche soir, sans plus de précisions sur les personnes concernées.

Des tests pour les joueurs

Le gouvernement princier a en effet annoncé dimanche soir qu’un nouveau cas avait été enregistré en Principauté. « Cette personne est suivie par le centre de suivi à domicile, ont précisé les autorités sur Twitter. Elle est l’unique personne suivie par le centre à ce jour. »

[#COVID19]

Un nouveau cas positif au Covid-19 a été révélé en Principauté ce dimanche 21 juin. Cette personne est suivie par le Centre de Suivi à Domicile. Elle est l’unique personne suivie par le centre à ce jour. pic.twitter.com/2PP3SQsrFy — Gouvernement Monaco (@GvtMonaco) June 21, 2020

« Aucun contact n’a été rapporté entre les membres du club, ou la personne mentionnée, avec des joueurs de l’équipe première, qui retrouveront le chemin du centre d’entraînement à partir de [lundi] », a-t-il également été expliqué.

L’AS Monaco « ne compte aujourd’hui aucun cas positif », avance le club qui va faire réaliser, « après plus de trois mois d’arrêt », « tous les examens médicaux et les tests Covid-19 » nécessaires. « Le club a décidé de reprogrammer la conférence de presse une fois que tous les risques auront été éliminés », conclut-il.