Manchester City - Arsenal EN DIRECT : La Premier League is back, suivez le choc avec nous

OUI OUI OUI, DU FOOTBALL ! Et pas n'importe quel football en plus. Un succulent Aston Villa - Shieffeld en guise de reprise de la Premier League, on pouvait pas rêver plus sexy. Heureusement, après ce match qu'on ne livera pas, se présente en prime-time un excitant Manchester City - Arsenal qu'on va lui vous faire vivre. Match en retard de la 28e journée, il pourrait permettre aux Citizens de consolider leur deuxième place (revenir sur Liverpool est exclu) où à Arsenal de continuer à rêver à la Ligue des champions. Bref, on s'en fout, y a du foot à la téloche et on est bien content de pouvoir vous le liver.

>> Alors rendez-vous à 21h pour suivre cette affiche! On sera la avec nos meilleurs carnet de vannes, et en deux mois de confinement croyez-nous il est bien rempli.