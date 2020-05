Marine Johannes — GUILLAUME SOUVANT / AFP

La crise sanitaire vient une nouvelle fois chambouler le déroulement des tournois sportifs, même ceux de 2021. La France, co-organisatrice de l’Euro-2021 dames de basket, a renoncé lundi à accueillir la phase finale (demi-finales et finale) de la compétition. L’organisation de ces matchs va être cédée à l’Espagne, autre pays hôte, a annoncé la Fédération française (FFBB).

Une compétition du 17 au 27 juin 2021

L’Euro-2021 se déroulera du 17 au 27 juin en France et en Espagne. La France, dans une ville qui reste à déterminer, accueillera deux groupes de quatre équipes, ainsi que deux quarts de finale. Valence, ville hôte côté espagnol, accueillera également deux groupes, ainsi que les deux autres quarts de finale, les demi-finales et la finale. Initialement, la France devait accueillir les rencontres de la phase de groupe et la phase finale. Lyon pour la phase de groupe et les quarts de finale et Paris Bercy pour la phase finale, étaient fortement pressentis.

Le président de la FFBB, Jean-Pierre Siutat, s’est réjoui d’avoir pu maintenir des rencontres de la phase de groupes et des quarts de finales en France. « En revanche, il n’était plus possible d’accueillir la phase finale comme initialement prévu, la situation sanitaire, le report des élections municipales et d’autres événements majeurs ne nous permettent plus d’organiser le dernier tour dans les meilleures conditions », a-t-il regretté.

Malgré le report d’un an des Jeux olympiques de Tokyo-2020 (23 juillet-8 août 2021) en raison de la pandémie de Covid-19, la Fédération internationale (Fiba) a maintenu l’Euro dames en 2021. La compétition continentale servira de répétition générale et de rampe de lancement vers les JO.