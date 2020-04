Gignac évolue chez les Tigres, au Mexique — Vincent Carchietta-USA TODAY Spo/SIPA

On ne rigole pas avec la crise du coronavirus au Mexique, où la Ligue de football​ a pris la décision de geler les relégations et promotions en première et deuxième divisions pendant cinq ans. Le but ? Protéger les clubs fragilisés par la conjoncture.

« Dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de stabilisation financière pour les clubs, la stratégie suivante a été décidée : supprimer la promotion et la relégation pour une période de cinq saisons », a déclaré lors d’une téléconférence le président de la Ligue Enrique Bonilla.

Chute du sponsoring et des droits TV

Bonilla, qui faisait sa première apparition publique depuis l’annonce de son test positif au Covid-19, a justifié cette décision par le fait que les clubs ont été affectés ces dernières saisons par la chute des revenus liés au sponsoring et aux droits télé, et subissent désormais des pertes liées à la billetterie.

En deuxième division, interrompue depuis la mi-mars, la saison actuelle a été officiellement terminée sans sacrer de champion, a également annoncé Bonilla. En ce qui concerne la reprise du championnat de première division, stoppé après dix journées, la Ligue attend « les indications du ministère de la santé », a-t-il précisé.