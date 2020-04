FOOTBALL Le milieu de terrain italien du PSG Marco Verratti a raconté son quotidien de confiné à la chaîne du club PSG TV. Il confie travailler plus actuellement qu’en temps normal

Le milieu du PSG Marco Verratti contre le Borussia Dortmund, le 19 février 2020. — Hasan Bratic/SIPA

Thomas Tuchel affichera-t-il le même sourire que Marco Verratti​ en entendant la confession de son milieu de terrain. L’international italien du PSG a raconté son quotidien de confiné à la chaîne du club PSG TV. Et là, dans un sourire, il a confié travailler « tous les jours. Je pense même que j’en fais un peu plus que ce que je faisais avant ».

Marco Verratti a pris le temps d’expliquer pourquoi ce surplus de travail en ces temps de chômage technique pour les Parisiens et les autres joueurs de foot. « Avant, avec les matchs, on n’avait pas beaucoup de temps pour s’entraîner ou pour se soigner quand on avait de petits soucis. »