Depuis l’allocution d’Emmanuel Macron, lundi 16 mars, sur les mesures à prendre pour endiguer le coronavirus, la France s’est vue pousser des Eliud Kipchoge dans tous les sens. La faute à une phrase, une faille, une ambiguïté du président de la République autorisant à « faire un peu d’activité physique », mais seulement sur « les trajets nécessaires » et « sans retrouver […] des amis ou des proches ». Phrase que les fanatiques du running ont pris la liberté de transformer en appel du général de Gaulle version fond et semi-fond, s’empressant d’enfiler leurs baskets et tenues fluorescentes pour esquiver à toute allure le confinement imposé par le chef de l’État.

Pas de vélo ni de long run

Face à l’hystérie générale et l’imprécision englobant la pratique par temps d’apocalypse, le ministère des Sports a – principalement par le biais de son compte Twitter – précisé ce qu’il était possible où non de faire, combien de temps et jusqu’où courir. En répondant, la plupart du temps, à des questions précises d’utilisateurs. Après un long travail d’enquête (non) et en regroupant un maximum de données, voilà ce qu’on peut conclure des recommandations du ministère.

En vrai oui, c'est compliqué. Il faut une règle générale tout en gardant en tête que les problématiques ne sont pas les mêmes à Paris ou dans l'Aveyron. La règle : #RestezChezVous autant que possible. Si vous sortez, faites le pour une courte durée, à proximité de votre domicile https://t.co/B76Mx0kc04 — Ministère des Sports🤾‍♂️ (@Sports_gouv) March 19, 2020

On range le vélo (sauf si c’est pour aller au boulot).

On fait le tour du pâté de maison en courant, deux, trois bornes. Mais certainement pas un 20 km.

On reste à 500m du domicile en ville, deux ou trois kilomètres si on habite en campagne.

Donc non, on ne prend pas la voiture pour aller courir dans la forêt la plus proche.

On arrête de chouiner pour le manque d’entraînement, l’heure n’est pas à la préparation du marathon des sables.

Les réponses du @Sports_gouv aux coureurs et autre qui « prépare un marathon » (WTF) sont parfaites. Les consignes sont chiffrées et claires désormais : respectons-les pic.twitter.com/0YWkaHhQw3 — Aude Baron (@AudeBaron) March 19, 2020

Le ministère distille de bonnes alternatives à la course pour préserver votre santé mentale et physique.

#BougezChezVous | Nous avons recensé pour vous des applications et des sites pour vous accompagner dans votre pratique sportive à la maison : https://t.co/bk808v1yE8 💪🤸#RestezChezVous #COVID19 pic.twitter.com/uC6gn7Y4NF — Ministère des Sports🤾‍♂️ (@Sports_gouv) March 18, 2020

Dans cette liste, on retrouve bon nombre d’applications pour grands, petits et personnes en situations de handicap pour se dépenser, pour se muscler, faire attention à son poids, se détendre, ou encore faire du sport rapidement. Petit conseil, si vous voulez retrouver toutes les sensations de l’épuisement d’une course intense, n’hésitez pas à faire connaissance avec les burpees. Déclinables en mille et une variantes, elles vous feront passer un sale quart d’heure et accessoirement l’envie de sortir courir. Faites-le pour vous, faites-le pour les autres, faites-le pour la France.