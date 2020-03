L’engagement demandé aux ligues par l’UEFA, au moment où elle annonçait le report de l'Euro à 2021 à cause du coronavirus, de faire le maximum pour clore les compétitions au 30 juin, ne pourra vraisemblablement pas être tenu. Le patron de la Fédération italienne, Gabriele Gravina, avait déjà ouvert la porte à un débordement sur le mois de juillet, mercredi. Celui de la FFF , Noël Le Graët, après « avoir passé un peu de temps à faire des calculs », a été plus loin ce jeudi en estimant qu’il n’y aura pas le choix.

UEFA, the European Club Association, European Leagues and FIFPRO Europe today signed a joint resolution on the principles of a contingency plan regarding the 2019-20 season.



The principles include details on the completion of national team and club competitions…