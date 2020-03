C’est une rumeur qui vaut ce qu’elle vaut, mais elle semble accréditer la difficile relation entre Zinédine Zidane et Florentino Perez à Madrid. Quelques jours après que le très sérieux quotidien The Independant a révélé que le président madrilène avait demandé à Mauricio Pochettino de le tenir au courant quand ce dernier voudrait reprendre une place sur un banc de touche, le Daily Mail révèle que la Juventus serait sur les rangs pour débaucher Zidane dès l’été prochain.

Juventus are hoping to convince Zinédine Zidane to become their new coach next season and are willing to offer him a €7million deal. The Frenchman is still in love with Turin and Real Madrid would happily let him leave. [Daily Mail] pic.twitter.com/AKCMkOp1pU