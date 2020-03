L'équipe kazakhe Astana a annoncé jeudi se retirer des compétitions jusqu'au 20 mars et renoncer ainsi à Paris-Nice et aux prochaines courses italiennes, en raison de l'épidémie de coronavirus.

Astana est la troisième équipe à déclarer forfait pour Paris-Nice, qui commence dimanche dans les Yvelines, après Mitchelton, à l'écart jusqu'au 21 mars, et Ineos, endeuillée par la mort de son directeur sportif Nicolas Portal.

Mort de Portal et coronavirus, Ineos zappe Paris-Nice et Milan-San Remo via @20minutesSport https://t.co/JGZ44z9clO