Le Tarnais Benjamin Thomas a décroché l'or lors des mondiaux sur piste 2020 à Berlin. — SWpix.com/REX/SIPA

Il est le leader de l’endurance française et il l’a encore prouvé ce week-end. Samedi, Benjamin Thomas a remporté samedi l’omnium des Mondiaux cyclistes sur piste de Berlin.

Avec cette victoire, le Tarnais a offert à la France sa première médaille d’or, dans une discipline olympique de surcroît. Et il compte aussi faire un doublé ce dimanche, lors de sa course sur l’américaine avec le jeune Donavan Grondin.

Doublé comme en 2017 ?

Un exploit qu'il avait déjà réalisé en 2017, lorsqu’il était revenu avec les deux médailles d’or.

« On a une bonne chance avec Donavan, a-t-il indiqué samedi après son podium. J’ai l’habitude d’enchaîner les deux en deux jours, on est en bonne condition tous les deux, on va donner le meilleur ».

Sur l’omnium, une discipline combinée enchaînant quatre épreuves dans la même journée, le Tarnais a dominé les débats. « Un omnium parfait de bout en bout, a-t-il commenté. J’y ai toujours cru, les jambes étaient bonnes et je n’ai pas commis d’erreurs ».

Vainqueur du scratch, la première épreuve de la journée, il a pris la deuxième place de la course tempo et la quatrième de la course à élimination. C’est dans l’ultime épreuve, la course aux points, qu’il a assommé ses adversaires d’entrée en remportant trois des cinq premiers sprints. Et il a réussi à prendre un tour au peloton, à trois tours de l’arrivée, en compagnie du Néerlandais van Schip, ce qui lui a valu un bonus de 20 points et l’assurance définitive de l’or mondial.