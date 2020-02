Gardien de but, un poste ingrat. Illustration. — Pixathlon / Sipa

Enfants et ados de la fin du XXe siècle se souviennent encore avec émotion de la cassette VHS Le foot en folie et de l’incroyable but contre son camp d’un gardien de but andorran. Brice Maubleu a quasiment fait la même erreur vendredi soir, à la 18e minute du match de Ligue 2 entre Caen – Grenoble (2-0).

[🎞️VIDEO] ⚽️ #DominosLigue2

😱😱 Le "fail" à peine croyable du gardien de Grenoble !!!https://t.co/YYfAwdyLoy — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 28, 2020

Alors qu’il venait tout juste encaisser un penalty de Jessy Pi, le portier et capitaine isérois de 30 ans a récupéré sans souci un ballon dans sa surface. Mais sa relance à la main s’est inexplicablement dirigée vers ses cages. Maubleu a alors sprinté pour rattraper le ballon, qui a malgré tout franchi la ligne, comme l’indiquera l’arbitre de la rencontre après quelques secondes de trouble.

Cette boulette va sans doute poursuivre le gardien de 30 ans. Mais elle ne devrait pas avoir de conséquences pour son équipe, neuvième de L2.