OL - Juventus EN DIRECT : Les Lyonnais veulent croquer Ronaldo et sa clique (avec Marcelo et Cornet)...Suivez le match à partir de 21h

Il est des semaines dans la vie où Jean-Michel Aulas a le droit d'être content d'avoir construit son nouveau stade. La Juve ce soir, le derby dimanche, puis le PSG mercredi prochain. Ca va faire du bien à l'EBITDA, comme on dit à la Cégid. Mais est-ce que ça va faire du bien sur le terrain, c'est une autre affaire. Qualifié miraculeusement pour les 8es, l'OL n'a aucune certitude sur son jeu si ses individualités avant d'affronter l'un des favoris de l'épreuve. Alors on se raccrochera à l'habitude des Lyonnais d'être souvent à la hauteur des grands soirs, et les quelques défauts de la Juve, pas non plus écrasante ces derniers temps. Sans oublier d'avoir un oeil sur l'énorme choc entre le Real et City à côté.