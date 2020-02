La rencontre de la 4e journée du Tournoi des VI Nations entre l’Irlande et l’Italie, prévue le 7 mars à Dublin, est reportée en raison du coronavirus, a annoncé la Fédération irlandaise (IRFU) ce mercredi. La décision a été prise lors d’une réunion entre l’IRFU et Simon Harris, le ministre de la santé irlandais.

