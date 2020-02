L’Atlético Madrid n’avance plus en championnat, Diego Simeone commence à payer le prix du temps qui passe, mais son équipe ne meurt jamais vraiment quand l'Europe se pointe en soirée. Les Colchoneros ont en effet réussi l’exploit de faire tomber Liverpool sur le meilleur score possible au regard de leur histoire récente. 1-0, sur un but de raton de Saul en début de match, qui ne rend même pas entièrement justice à l’Atlético, puisque Morata a encore mangé la feuille à plusieurs reprises. Bref Simeone, très critiqué ces dernières semaines, aurait pu en profiter pour pavoiser, mais il a préféré fumer le calumet de la paix avec les fans.

Atletico Madrid at home in #UCL knockout matches under Diego Simeone:



4-1 vs Milan

1-0 vs Barcelona

0-0 vs Chelsea

1-0 vs Leverkusen

0-0 vs Real

1-0 vs Bayern

0-0 vs Leverkusen

1-0 vs Leicester

2-1 vs Real

2-0 vs Juventus

1-0 vs Liverpool



TWO goals conceded in eleven games. 😳 pic.twitter.com/3rsmn7WLDF