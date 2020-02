Thomas Meunier sera suspendu au match retour contre le Borussia. — Martin Meissner/AP/SIPA

En attendant que tout ça se retourne contre lui au retour (ou pas, après tout), le CM du Borussia Dortmund continue de faire aussi bien que son confrère de Décathlon France. Après avoir branché DJ Snake quelques jours avant le match, le petit malin ne pouvait évidemment pas rester silencieux après la belle victoire allemande au Westfalenstadion contre le PSG en 8e de finale aller de C1 (2-1).

Il a donc réservé deux balles de chambrage : la première à Meunier, qui n’avait pas eu la fulgurance la plus brillante de sa carrière en déclarant avant la rencontre qu’il ne connaissait pas Haaland et ses patates de forain, et la seconde à DJ Snake, grand supporter parisien avec qui il s'était déjà gentiment pris le chou le week-end dernier. Du bel ouvrage, auquel le Belge ne pourra répondre sur le terrain : il sera suspendu après le carton jaune reçu à Dortmund.