Voilà le genre de sentence un poil arrogante qu’on affichait dans le temps au milieu du vestiaire pour motiver les troupes avant le retour. Tout heureux d’avoir vu son équipe s’imposer face à l’un des favoris de la compétition, Hans-Joachim Watzke, le directeur général du BVB, s’est laissé aller à pérorer un peu en zone mixte, si l’on en croit nos confrères allemands.

Les Parisiens, ils ont ce traumatisme de Manchester United l’année dernière. Pour eux, le monde va s’effondrer s’ils sont éliminés. Je crois que nous avons maintenant un avantage psychologique ».

Alors tout est vrai là-dedans, mais c’est peut-être un peu tôt pour faire le malin, considérant que le PSG a encore 55 % de chances de passer sur le papier et qu’il pourra difficilement faire pire au retour. D’ailleurs, Lucien Favre, l’entraîneur suisse du BVB, s’est montré beaucoup plus prudent que son patron : « On a défendu en équipe. Au retour, il faudra jouer comme aujourd’hui, et même encore mieux. C’était très bon mais au Parc des Princes, il faudra faire 90-95 minutes très compactes et très intelligentes. On va là-bas pour jouer. On veut aller de l’avant, avoir nos occasions, on a toujours des possibilités de marquer. »