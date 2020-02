Amiens-PSG EN DIRECT: Incroyable mais vrai, Paris se prend une demontada à Amiens...Suivez le match en live avec nous

Surtout, ne pas se blesser. Trois jours avant le match le plus important de sa saison mardi à Dortmund en Ligue des champions, Paris se présente ce samedi après-midi sur la pelouse d’Amiens. Facile leader de Ligue 1, le PSG n’a à priori rien à craindre de l’avant-dernier du championnat. Histoire de ne pas prendre de risques avant Dortmund, Tomas Tuchel devrait largement faire tourner son effectif. Sans Neymar ni Mbappé préservés pour la Ligue des champions, on guettera avec attention le retour de Marquinhos absent depuis le 22 janvier. A suivre aussi, la possible bataille pour le poste d’avant-centre à Dortmund entre Icardi et Cavani. Pour le reste, le PSG devra surtout gérer pour éviter de nouveaux pépins physiques avant mardi.