Roland-Garros, seul tournoi sur terre battue pour Roger Federer en 2020?

Federer à Roland, en 2019 — Ella Ling/BPI/REX/SIPA

Roger Federer sur terre battue, l’image risque d’être rare, en 2020. D’après son agent Tony Godsick, l’homme aux 20 titres en Grand Chelem ne disputera aucun tournoi sur ocre avant Roland-Garros. Il a ainsi balayé d’un revers à une main les récentes rumeurs envoyant Rodgeur au Masters 1000 de Madrid et Rome.

Le Suisse revient donc sur un calendrier dont le format rappelle 2017 et 2018, exception faite pour les internationaux de France, qu’il s’abstiendra de zapper. Son agent explique ce choix par un été qui s’annonce chargé avec un enchaînement Wimbledon, JO 2020 et US Open qui va déjà être suffisamment difficile à encaisser à presque 39 ans pour en plus s’infliger une saison à rallonge sur terre battue. Le dernier tournoi de Federer avant Roland sera le Masters 1000 de Miami, (fin mars-début avril).