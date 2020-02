Pelé déprime — Sebastiao Moreira/EFE/SIPA

Le roi n’est pas au mieux. Pelé traverse une phase de déprime, a déclaré son fils et ancien gardien de but Edinho à TV Globo. L’ancien numéro 10 de la Seleção et de Santos souffre de problèmes de hanches depuis très longtemps et éprouve des difficultés à se déplacer, si bien qu’il hésite à quitter son domicile. Il marche à l’aide d’un déambulateur. « Il est assez fragile, il a eu une arthroplastie de la hanche et n’a pas de rééducation adéquate, indique son fils. Ce problème de mobilité a déclenché une sorte de dépression. Imaginez, il est le Roi, il a toujours été une figure imposante et, aujourd’hui il ne peut pas marcher correctement. Il vit reclus. »

Pelé avait été hospitalisé à Paris l’année dernière à cause d’une infection urinaire. A l’époque, Neymar et Mbappé lui avaient rendu visite. Un an plus tard, dit Edinho, le roi « ne veut plus se montrer ni pratiquement rien faire ».