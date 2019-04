«Je me sens beaucoup mieux. Les antibiotiques font leur effet et les examens sont tous bons», a assuré vendredi sur Twitter la légende du foot brésilien Pelé, hospitalisé en proche banlieue parisienne depuis mercredi pour une infection urinaire.

A la suite de sa rencontre mardi avec le prodige français Kylian Mbappé, Pelé, 78 ans, a été hospitalisé pour une infection urinaire, selon son entourage. Sa date de sortie n'a pas été précisée.

Thank you for all your love! The anti-biotics are working and the tests are all ☑. I feel so much better, I think I'm ready to play again!