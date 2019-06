Lionel Messi — CHINE NOUVELLE/SIPA

Encore une sortie médiatique qui transpire l’audace et le courage pour Thiago Silva. Le capitaine du Paris Saint-Germain a l’air moyennement serein à l’idée d’affronter Lionel Messi en demi-finale de Copa América. Au point de nous rappeler, au cas où on l’aurait oublié, que l’Argentin est le meilleur.

« Pour moi, Messi est le plus grand joueur de l’histoire, le plus grand que j’aie vu jouer. C’est un privilège de l’affronter. Mais maintenant, c’est Brésil-Argentine, on pourra l’admirer plus tard, dans d’autres matchs », a déclaré le capitaine du Paris SG en conférence de presse. « À chaque fois que je l’ai affronté, que ce soit en sélection ou en club pendant la Ligue des champions, c’est toujours très difficile de l’arrêter. On a beau étudier son jeu, il est toujours capable de faire la différence », a ajouté Thiago Silva.

Au (mauvais) souvenir du Mineirão

Le défenseur de 34 ans a également évoqué le fait que ce match contre l’Argentine au stade Mineirao de Belo Horizonte, où la Seleçao a vécu la pire humiliation de son histoire, le 7-1 fatidique contre l’Allemagne au Mondial 2014. Il s’agissait aussi d’une demi-finale. Mais l’Argentine a déjà perdu dans ce stade pendant les qualifs du Mondial 2018.

« Personne n’est amnésique, personne n’a oublié ce qui s’est passé [contre l’Allemagne]. Mais la vie est ainsi, il faut aussi penser aux bonnes choses. La dernière fois que nous sommes venus ici, nous avons bien joué. »