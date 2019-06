Luis Suarez a raté le premier penalty de la séance — Ricardo Mazalan/AP/SIPA

Alors celle-là, on ne l’avait pas vue venir. L'Uruguay de Luis Suarez et Edinson Cavani​ s’est incliné aux tirs au but contre le Pérou en quarts de finale de la Copa América, samedi. C’est l’attaquant du Barça qui a coulé les siens en ratant le premier péno de la séance. Derrière, les Péruviens se sont montrés suffisamment solides pour convertir leurs cinq tentatives et rejoindre le Chili.

🏆 Copa America

🇺🇾🇵🇪 Le Pérou élimine l'Uruguay aux tirs au but !#URUPER pic.twitter.com/aBnqSs2JBO — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 29, 2019

À Salvador, l’Uruguay a dominé la rencontre, s’est vu annuler trois buts pour hors-jeu (dont un limite de Cavani), mais ne peut s’en prendre qu’à lui-même, incapable de bousculer un adversaire pourtant largement à sa portée. Secoué par la raclée 5-0 face au Brésil lors de son dernier match de poules, le Pérou a préféré ne pas trop se découvrir. Et ça a payé. Hâte d’assister à ce match 100 % catenaccio entre le Chili et le Pérou en demies.