Un vrai duel d’ambitieux. Pour ouvrir cette 23e journée, c’est un choc de haut de tableau qui va opposer Lille (4e) à Rennes (3e) ce mardi (19h) au stade Pierre Mauroy. En pleine heure de sortie de bureaux, il n’y aura sans doute pas grand monde au stade pour voir ça. Mais peu importe, nous on y sera. Et on a hâte de voir si la hype rennaise peut durer jusqu’à la fin de saison. La bande à Julien Stephan, qui n’a perdu qu’un seul de ses neuf derniers matchs de Ligue 1, peut clairement viser le podium. Juste derrière au classement mais avec déjà six longueurs de retard, le Losc ne peut se permettre de laisser les Bretons s’échapper encore un peu plus dans la course à la Ligue des champions.